A Ostia dal 4 ottobre via a matrimoni in spiaggia

Da venerdi 4 ottobre chi vuole sposarsi civilmente potra’ farlo anche sulla riva del mare, magari al tramonto. Apre infatti la “Spiaggia degli Sposi”, sul lungomare Paolo Toscanelli, davanti alla ex Colonia Vittorio Emanuele.

“Quello che era stato promesso da questa amministrazione – spiega Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio, diventa realta’: nel nostro territorio, venerdi’ 4 ottobre 2019, dalle ore 11.30, inizieranno le celebrazioni dei matrimoni civili sulla spiaggia di Ostia. Dopo l’iter procedurale di approvazione della delibera in Assemblea Capitolina, abbiamo concluso le fasi di allestimento della Casa Comunale e dell’arenile, dove gli sposi potranno realizzare il loro sogno, di poter celebrare la propria unione avendo come sfondo, il tramonto e l’orizzonte del mare”.

L’obiettivo, come Amministrazione, “era quello riqualificare un’area importante del lungomare di Roma – conclude Di Pillo – e farla vivere alla comunita’, continuando a riqualificare altre realta’ adiacenti in modo da rendere definitivamente l’area un posto riqualificato restituito alla cittadinanza”.