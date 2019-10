Nubriufragio a Roma, allagamenti e traffico in tilt

La pioggia è arrivata con qualche ora in anticipo e con una violenza inaspettata. L’effetto a Roma è strade allagate e traffico in tilt. dalle 12 tra Tuscolana, salaria e Nomentana si registrano lunghi incolonnamenti per il nubifragio che stia interessando la Capitale. La protezione civile ha diramato un’allerta gialla per tutta la giornata di oggi.