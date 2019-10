Festival delle città: i sindaci in prima fila

Dal 1 al 4 ottobre si svolge a Roma il Festival delle Città che ha come sottotitolo ‘le autonomie locali per l’Italia’. La tempistica di questo incontro sembra fatta ad hoc, appena insediato il nuovo governo e con il DEF in arrivo. È il momento giusto per farsi sentire. E Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente dell’ALI Autonomie Locali Italiane, fa da padrone di casa al primo incontro che si svolge nel bellissimo cortile interno del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore in Laura, degna cornice di un evento così interessante. Sono previsti, alla prima edizione, 10 ministri, 100 sindaci, 5 Governatori.

Basta centralismo. L’Italia delle città è quella che funziona. I sindaci vogliono essere protagonisti della nuova fase politica, chiedono risorse, una Legge di Bilancio innovativa, più spazio per i territori, che sono i protagonisti dello sviluppo e della crescita del Paese. www.aliautonomie.it

È bello vedere tanti sindaci insieme che parlano con le istituzioni e portano avanti le loro proposte, che si confrontano, che parlano dei lori problemi, che vogliono lanciare messaggi precisi.

Parlano i sindaci ed hanno tanto da dire, iniziando dal fatto che lamentano che il governo abbia perso il senso dei territori in quanto moti ministri o non sono passati dalle città o se lo hanno fatto, lo hanno dimenticato.

Aprono i lavori Nicola Zingaretti, Presidente Giunta Regione Lazio e Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, che portano subito la discussione sul piano pratico ribadendo il concetto che i problemi vanno affrontati in modo pragmatico, senza inutili allarmismi o promesse fantasmagoriche. Si sente l’affermazione ‘io i dossier li leggo accuratamente’, oppure ‘la riunione di Malta è stato un importante inizio ma non ha risolto i problemi, dobbiamo ancora lavorarci’. Si sente l’esperienza pratica di un ex prefetto e dell’amministratore di una regione che sanno che l’ascolto e la preparazione sono importanti.

Dice il primo cittadino Sala: ‘Il sindaco deve passare poco tempo alla scrivania…essere tra i cittadini. Riuscire a fare il Racconto della città‘.

Il sindaco è in prima linea, indipendentemente dalla sua estrazione politica, rende conto a chi lo ha eletto che, come dice il sindaco di Acri, ti viene a cercare a casa.

Il sindaco è misurato quotidianamente per quello che fa, ed è l’unico che viene eletto direttamente dai cittadini. Dice Nardella, sindaco di Firenze, che il suo staff combatte quotidianamente con tantissimi cavilli che rendono la vita dell’amministratore locale difficile e che gli stessi problemi ce l’ha il sindaco di un piccolo paese che ha un segretario comunale part time.

Cosa chiedono al governo? Scuole di amministrazione, partecipazione alla visione ed essere ascoltati.

Essere coinvolti nella fase di riforma delle amministrazioni pubbliche locali del sistema. Ci sono 14 città metropolitane… quelle vere sono 3, il regionalismo a 20 è fallito, le province non si capisce se ci sono o no, 8000 comuni sono troppi. Uscire dalla difensiva ma diventare protagonisti dello sviluppo sostenibile.

Poiché la popolazione della città ha superato la popolazione rurale 2 anni fa, la politica si rivolge ai cittadini, quindi il futuro è nella mani degli amministratori, le città sono il punto di partenza con tutte le loro contraddizioni ma anche con la miriade di associazioni di cittadini che sono la vera forza.

Dice Giovannini, portavoce ASVIS (alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile): ci serve un’accelerazione drammatica perché entro dicembre si deve decidere sul piano energia clima. Per quanto riguarda il consumo di suolo non c’è la legge. Ci dovrebbe essere la Rete dei comuni per l’agenda 2030. Ma ci sono 220 organizzazioni della società italiana da usare e con cui lavorare.

Ricorda l’esperienza di Milano in cui è stata fatta Formazione, una scuola estiva per gli amministratori locali. Chiede ai sindaci di fare il loro Manifesto sullo sviluppo sostenibile perché sono loro che conoscono bene il territorio.

Tanti sindaci sconosciuti che dimostrano di aver capito bene il loro ruolo e di lavorare per il bene dei loro amministrati.

Anna Maria Felici