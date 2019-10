Caso “lavanolo”, la replica di Adapta spa: «Ecco la verità dei fatti»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 47/1948 s.m.i. riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica di Angelo Lambiase, quale Rappresentante legale della Adapta S.p.a., con sede in Pomezia via Pontina km 31,700, in relazione agli articoli pubblicati in data 24/9/2019 dal titolo “Biancheria, divise ospedaliere e sacchi di raccolta, risulterebbero anomalie formali nella gestione del bando vinto da Adapta” a firma di Giuliano Longo ed in data 30/9/2019 dal titolo “Al S. Eugenio lenzuola in poliestere e sacchi della biancheria non a norma” a firma di Gilda Tucci.

“L’offerta tecnica presentata dalla ditta Adapta per la gara centralizzata di lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera indetta della Regione Lazio, che ha visto la stessa aggiudicataria di tre lotti, prevede l’utilizzo di un sistema innovativo altamente migliorativo rispetto a quello tradizionale di cui ha fornito apposita campionatura e schede tecniche del prodotto.

La particolare lavorazione dei tessuti consente di avere il cotone 100% a contatto con il paziente mentre la parte esterna, in tessuto poliestere, dona elasticità alle lenzuola conferendo al prodotto un confort di sicuro apprezzamento da parte di pazienti.

Questi prodotti sono processati con programmi di lavaggio e disinfezione certificati che garantiscono l’assoluta igienicità e sicurezza microbiologica alla stressa stregua del tradizionale cotone.

Le lenzuola hanno caratteristiche di prevenzione delle piaghe da decubito proprio perché gli angoli elastici garantiscono la perfetta aderenza al materasso senza le fastidiose pieghe che si vengono a creare con il cotone.

Tra l’altro gli operatori sanitari procedono con minori sforzi e maggiore rapidità al rifacimento dei letti potendo utilizzare il tempo risparmiato nella attività primarie di assistenza al paziente. Tale sistema è già utilizzato in tutto il mondo ed anche in molte realtà sanitarie italiane. La stessa Società Sogesi di Perugia, che lamenta l’utilizzo da parte della concorrenza di questo nuovo sistema, è stata tra le prime ad utilizzarlo presso una struttura distaccata del Policlinico Gemelli .

In una ottica di tutela dell’ambiente, il sistema prevede l’impiego di sacchi riutilizzabili e sanificabili, eliminando la plastica che oltre ad inquinare l’ambiente costituisce un ulteriore costo aggiuntivo da parte degli Ospedali per lo smaltimento dei rifiuti.

Infine, per quel che attiene alle divise del personale sanitario, si mette in evidenza che quelle fornite da Adapta sono pienamente rispondenti alle richieste del capitolato di gara e la installazione dei sistemi per la loro distribuzione automatica si sta svolgendo regolarmente e nei tempi previsti, in coordinamento con le singole strutture sanitarie.”