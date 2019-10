Caso Ama, parla Mela: avevamo proposto requisitoria impianti

La requisizione di alcuni impianti privati per consentire ad Ama di gestire con fluidita’ il ciclo dei rifiuti. Era una delle proposte contenute nel piano operativo di breve periodo del cda di Ama alla sindaca Raggi. Lo ha rivelato l’ex presidente della municipalizzata, Luisa Melara, alla trasmissione Agora’ il giorno dopo le sue dimissioni. Quella dei rifiuti a Roma “e’ una situazione che puo’ essere affrontata. il problema e’ come, con quali strumenti, quali collaborazioni e quali interventi istituzionali rispetto a una situazione di deficienza strutturale nella quale abbiamo trovato Ama, che necessita di provvedimenti straordinari fino al punto di una proposta fatta al Campidoglio, nell’ambito del piano operativo di breve periodo, della requisizione in via definitiva di alcuni impianti privati senno’ Ama non ce la fa. C’e’ un eccessiva dipendenza dagli impianti privati, Ama lavora solo il 24% di indifferenziato”.