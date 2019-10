Ha provocato un incidente stradale e poi, dopo essersi dato alla fuga, ha aggredito i poliziotti intervenuti per bloccarlo.

Per questo un 48enne tunisino è finito in manette oggi a mezzanotte in via Risorgimento, ad Anzio. L’uomo è accusato di resistenza, oltraggio, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Ma anche di danneggiamento ai beni dello Stato perchè ha rovinato le pareti del Commissariato.