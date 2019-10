Ancora caos rifiuti a Roma: l’allarme dell’ordine dei medici: «Soluzione subito o emergenza sanitaria»

È ancora caos rifiuti nella capitale. Dopo un’estate rovente e, diciamolo pure, “puzzolente”, la Città Eterna non sembra risorgere dalle proprie ceneri. Anzi, dalla propria monnezza. Cassonetti sommersi per giorni e giorni, marcipiapiedi impraticabili e odore nauseabondo per le vie. Periferia, centro, arterie principali e secondarie, dovunque ti giri eccolo lì, un cumulo di rifiuti in bella vista con topi e uccellacci a fare banchetto a ogni ora del giorno e della notte. E chi se ne frega dei turisti, dei cittadini, degli anziani, degli studenti e dei bambini.

Insomma, serve una soluzione in tempi brevissimi o “si rischia emergenza sanitaria”. A denunciarlo in una nota l’Ordine dei Medici di Roma. “Il caos in cui versa l’Ama con le ennesime dimissioni dell’ennesimo Consiglio d’Amministrazione – sottolineano Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti, presidente e vicepresidente dell’Ordine – e la nomina di un nuovo responsabile preoccupa l’Ordine dei Medici di Roma e provincia che continua a monitorare costantemente la situazione. La raccolta dei rifiuti nella Capitale d’Italia si regge, e male, su un fragilissimo equilibrio basato principalmente sulla buona volontà delle Regioni vicine ad accogliere, seppur a caro prezzo, i nostri residui. Non c’è spazio dunque per improvvisi blackout del ciclo di raccolta e smaltimento. Come Ordine dei Medici abbiamo e sentiamo il dovere di rivolgere un appello a tutti i soggetti che ne hanno la responsabilità affinchè si siedano intorno ad un tavolo e trovino una soluzione in breve tempo. L’Ordine è disponibile a fare la sua parte e incontrare i vertici dell’Ama. Occorre evitare che in breve tempo si creino nella Capitale d’Italia cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado diventi attrattivo per gli animali. Non c’è tempo da perdere”.

“L’emergenza è ormai al limite, – dice all’Agi Mario Rusconi, presidente dell’associazione presidi (Anp) del Lazio, nel giorno dell’allarme dell’ordine dei medici sull’emergenza sanitaria legata ai rifiuti nella Capitale – si sta aggravando giorno per giorno, ed è tanto più grave davanti alle scuole, dove i nostri bambini e ragazzi si trovano cumuli di spazzatura che sono potenziale veicolo di infezioni. Siamo pronti a chiamare le Asl per verificare le condizioni igieniche delle scuole, anche per arrivare alla chiusura degli istituti – .Noi, non possiamo chiudere le scuole autonomamente – spiega Rusconi – ma possiamo chiamare gli ispettori della Asl, e credo che in molti casi ci siano i presupposti per la chiusura cautelativa. Stiamo già chiedendo ai colleghi di tutta Roma di segnalarci la loro situazione e le condizioni di emergenza che riscontrano, proprio ora è in corso una riunione sul tema rifiuti. Poi partiranno gli esposti alle Asl. Se il Comune non agisce subito penso sia meglio chiudere a questo punto che rischiare la salute dei bambini, che sono i soggetti più fragili per il rischio epidemie”.