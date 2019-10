Salute, nuove conferme da un farmaco efficace contro 29 tipi di tumore diversi

E’ una pillola, si chiama “larotrectinib” e aggredisce 29 tipi di tumore a prescindere da dove si trovano. Invece una sola nuova analisi del sangue promette di individuare la presenza di ben 20 tipi di cancro. Sono queste le nuove frontiere della lotta ai tumori comunicate a Barcellona dove è in corso il congresso della Società Europea di Oncologia (Esmo),

Gli studi presentati hanno dimostrato l’efficacia dei due nuovi trattamenti. Il killer che aggancia 29 obiettivi ha dato risultati eccezionali nel contrasto di tumori solidi del polmone, tiroide, melanoma, colon, sarcoma, tumori gastrointestinali, delle ghiandole salivari e fibrosarcoma infantile, sia negli adulti che nei bambini. Ha dimostrato efficacia anche nei tumori primitivi del sistema nervoso centrale e nei pazienti con metastasi cerebrali.

Gli esperti definiscono questo nuovo farmaco «agnostico» perché non «conosce» l’organo dove il tumore ha avuto origine, ma va a interferire con una precisa mutazione genetica che può, appunto, essere comune a molti tipi di neoplasie. Il larotrectinib è già una realtà infatti ha appena ottenuto il via libera dalla Commissione Europa per la sua commercializzazione (negli Stati Uniti è già stato autorizzato da qualche tempo). Più nel dettaglio, le ricerche presentate a Barcellona hanno dimostrato una riduzione del 30 per cento della massa tumorale nel 79 per cento dei pazienti valutati (su un campione di 153) e nel 75 per cento di quelli con metastasi cerebrali, e la sopravvivenza media è superiore a tre anni. Il larotrectinib va a colpire una fusione genica molecolare (Ntrk) che in Italia interessa circa 4mila pazienti ogni anno.

La nuova analisi del sangue unica che permette di scoprire ben 20 tipi di neoplasie è stata realizzata al Dana Faber Institute di Boston (Harvard) e nei primi test ha mostrato una accuratezza straordinaria. Nel 99.6% dei casi, i test sono riusciti ad individuare correttamente i pazienti che avevano un tumore e l’ organo da cui il cancro originava. L’analisi e’ stata messa a punto dalla ‘Grail Inc’, azienda di biotecnologie che usa metodi innovativi per osservare le sequenze genetiche: nello specifico, il nuovo esame cerca di identificare la presenza di micro sostanze chimiche (metili) – coinvolte attraverso un processo chiamato metilazione nell’ attivazione o disattivazione di geni legati allo sviluppo dei tumori. Il metodo è stato sperimentato su 3.600 pazienti, alcuni malati di cancro, altri no, ed ha ‘rilevato’ correttamente alcuni indicatori presenti nel sangue di chi era effettivamente malato e l’ organo di origine della neoplasia.Tra i tipi di cancro correttamente individuati figurano quelli del seno, delle ovaie, del colon, del pancreas, della testa e collo, dell’esofago, della cistifellea. Anche casi di mieloma multiplo e leucemia.