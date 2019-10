Roma Metropolitane, futuro in bilico: domani la decisione

L’assemblea dei soci di Roma Metropolitane e’ stata rinviata a domani. Resta sul tavolo il rischio della liquidazione della societa’ ma questo pomeriggio, durante il vertice preparatorio tra i membri del Cda, l’au Marco Santucci, il dg Franco Giampaoletti, il collegio sindacale e i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, lo stesso dg ha comunicato di non aver ancora il mandato politico dall’amministrazione, in assenza di una memoria di giunta. Manca dunque un atto formale, e soprattutto la copertura politica del sindaco Virginia Raggi, per avviare la liquidazione e i licenziamenti. O per fermare tutto.

Dopo circa un’ora di riunione Giampaoletti e alcuni componenti del Collegio sindacale hanno, dunque, lasciato il palazzo di Roma Metropolitane di via Tuscolana. Subito dopo sono saliti alcuni consiglieri comunali che insieme ai sindacalisti rimasti hanno incontrato i membri restanti del Cda e del collegio sindacale. La societa’ e’ ad un passo dalla liquidazione e dal licenziamento di 45 persone a causa delle varie passivita’ e della mancata approvazione degli ultimi tre bilanci. Attualmente l’unica possibilita’ di tenere in vita la societa’ e’ un cambio di linea da parte dell’amministrazione e del sindaco in particolare.

Servira’ una giunta straordinaria e poi la riconvocazione dell’Assemblea dei soci. I sindacati, pero’, provano a convincere il sindaco all’ultimo miglio.