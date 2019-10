Pianificazione urbana, la Regione a sostegno dei comuni del Lazio

La Regione sostiene i Comuni del Lazio nella redazione degli strumenti urbanistici che servono a tutelare il territorio, garantendo il rispetto dell’ambiente e del territorio. Questa mattina la Giunta ha dato il via libera all’assegnazione dei contributi per gli enti locali con popolazione fino a 30mila abitanti, che sono risultati vincitori del bando regionale. In particolare, sono stati attribuiti 220.000 euro agli 8 Comuni ricadenti nel cratere del sisma, come Posta, Antrodoco, Leonessa, Cittareale, Cantalice, Borbona, Miciliano e Castel Sant’Angelo. Altri 538 mila mila euro sono stati assegnati a 13 Comuni del Lazio, sempre con popolazione fino a 30 mila abitanti, per la redazione del PRG, l’adeguamento del PRG vigente o di altri strumenti di pianificazione urbanistica. Il contributo massimo concedibile ad ogni Comune e’ pari a 50 mila euro e le risorse sono state distribuite fra i Comuni di Cervara di Roma, Rocca Canterano e Roccagiovane, in provincia di Roma, Collalto Sabino, Varco Sabino, Nespolo, Torri in Sabina, Poggio San Lorenzo, Ascrea e Collegiove, in provincia di Rieti, Casalattico, Picinisco e Arpino in provincia di Frosinone. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa della Regione Lazio.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Zingaretti per sostenere i Comuni del Lazio nella formazione dei propri strumenti urbanistici. Con questa iniziativa vengono assegnati fondi per la pianificazione degli enti locali con l’obiettivo di avere regole certe e trasparenti per lo sviluppo e la tutela del territorio”, dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica.