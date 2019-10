Cresce la ricerca di babysitter dopo le vacanze estive

A Roma le scuole sono iniziate il 16 settembre, mentre i genitori se va bene hanno cominciato a inizio mese, se va ‘male’ anche prima. Questo rende evidente come fin dal post estate ci sia un vuoto da colmare, un gap che rientra nel discorso della difficoltà di conciliare lavoro e famiglia in Italia. Questo gap in realtà permane tutto l’anno, amplificato dal fatto che in molte regioni i posti negli asili nido pubblici non sono sufficienti. Come si organizzano le famiglie? I nonni sono la prima scelta, veri angeli custodi della società contemporanea. In alternativa bisogna chiamare una babysitter.

Ad inizio autunno la ricerca di babysitter conosce un picco ed facilmente misurabile. Infatti ormai la maggior parte delle famiglie cercano la babysitter sul web, che si è rivelato un modo rapido e efficace per fare una prima selezione. Come spiegano da Sitly, piattaforma specializzata nella ricerca di babysitter che opera in Italia dal 2013 attraverso il sito www.sitly.it, a settembre 2019 il sito aveva rilevato, in un solo mese, 20mila nuovi iscritti, tra genitori e babysitter. Le famiglie si organizzano per affrontare l’anno scolastico: solo dal 18 al 30 agosto sono stati 1.800 i nuovi genitori iscritti, corrisponde a più di 100 genitori al giorno che cercano una babysitter.

Le tate che cercano lavoro come babysitter a Roma LINK A https://www.sitly.it/lavoro-come-baby-sitter/roma possono trovare in questa parte dell’anno ottime opportunità. A Roma sono circa 11mila le famiglie che cercano una tata su Sitly. Alcuni genitori necessitano di un accudimento durante tutto il giorno (soprattutto in età prescolare), altri per il dopo scuola. Alcuni per la sera, qualora la coppia avesse necessità di qualche serata romantica. Proprio questa varietà di richieste permette alle persone interessate a lavorare come babysitter di abbinare questo impegno anche ad un percorso scolastico universitario o ad un ulteriore lavoro part time.