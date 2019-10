Ama a rischio di concordato preventivo, mentre i romani navigano nella monnezza

Ama, l’azienda pubblica nel settore delicatissimo dei rifiuti si trova per l’ennesima volta senza un consiglio di amministrazione. Un fatto di gravità inaudita che va ben al di là della assenza di governance a meno di due settimane dalla proroga dell’ordinanza della Regione del 5 luglio che in qualche modo ha consentito di scavalcare il periodo delle ferie.

Inevitabili quindi le reazioni da più parti che sfociano nella inevitabile polemica politica.

Fra queste citiamo quella del consigliere regionale Eugenio Patanè del Pd che, dopo le audizioni alla Pisana, presentò una sua contro-memoria, rispetto a quella del grillino presidente della commissione di cui abbiamo già scritto il 10 settembre scorso (LEGGI QUI).

“Proprio nei giorni scorsi – aggiunge Patané – abbiamo presentato un dossier di 21 pagine per emendare la prima relazione della commissione d’indagine regionale sui rifiuti e inviare in Corte dei Conti tutte le audizioni, nel corso delle quali è emersa non soltanto una diversa ricostruzione dei fatti, ma sono venuti alla luce anche una serie di atti che potrebbero risultare illegittimi. Il tema è sempre quello dei 18 milioni di euro di vecchi crediti relativi ai servizi cimiteriali contesi tra il Campidoglio e la sua controllata. Una somma che ha gettato nel caos un’intera partecipata: da quel momento, infatti, è partita una bagarre tra chi li considera crediti certi, liquidi ed esigibili e tra chi sostiene che al contrario siano da ascrivere ai debiti, a costo di avere il bilancio in passivo”. Omettendo tuttavia di citare quelle che erano state le sue ipotesi o anche i sospetti sulle dimissioni del precedente CdA.

Infatti la sua la prima ipotesi era che l’intenzione del Socio unico Campidoglio fosse quella di privatizzare Ama Spa valutando la possibilità di accedere al libero mercato sia per privatizzare l’azienda, sia per esternalizzare servizi.

L’altra ipotesi era che si volesse replicare, dopo Atac, il concordato preventivo” per Ama che consentirebbe al Comune di liberare risorse dal bilancio di Roma Capitale e di prendere tutti debiti della partecipata con un piano di rientro concordatario, scaricando il debito sui fornitori e sull’indotto con restituzioni sforbiciate all’osso e a babbo morto.

Pe Simone Sapienza, segretario Radicali Roma, e Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa “la mancata approvazione di due bilanci per i 18 milioni di euro di servizi cimiteriali (su circa 700!) è solo un pretesto” perché il vero problema è l’assenza di un piano che trasformi “quella che è ad oggi una ‘società di spazzini’ in un’azienda con un asset industriale. “Ma finché Ama non si renderà indipendente dal punto di vista impiantistico – prosegue la nota- e continuerà a spendere 200 milioni all’anno per portare i propri rifiuti in giro per l’Italia non avrà la possibilità di investire e quindi di crescere”.

A questo punto, se continueranno a cambiare i vertici con inevitabile stretta creditizia da parte delle delle banche, non escludiamo l’ipotesi il concordato preventivo divenga inevitabile anche per Ama scaricando i debiti delle due più grandi municipalizzate capitoline su bad companies che apparentemente sanano i bilanci, pagano i debiti in decenni con percentuali irrisorie e rimangono comunque di proprietà del Comune. con grande soddisfazione dei sindacati

Forse è giunto il momento che questo Governo intervenga con soluzioni drastiche soprattutto per l’urgente realizzazione di nuovi impianti e la discarica di servizio come indicato dalla Regione. Altrimenti i cittadini, che poi alla fine pagano sempre tutto, continueranno a navigare fra i rifiuti fino al punto di rottura igienico/sanitario. Altro che proroga delle ordinanze regionali.

Giuliano Longo