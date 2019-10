Al Teatro Sette Uomini sull’orlo di una crisi di nervi

Torna la commedia-cult “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”

Teatro Sette 1 – 15 ottobre 2019

Preceduta da un party-evento per festeggiare 25 anni di anniversario dal primo debutto

25 settembre ore 21.00 La Carovana

Con Valentina Olla, Federico Perrotta, Ferdinando Smaldone, Alessandro Tirocchi, Salvatore Mincione e tanti altri artisti di successo che l’hanno resa celebre.

Ci sono spettacoli che rimangono nella storia del teatro, diventano veri e propri cult: vengono tradotti in più lingue, piacciono al punto di trasformarsi in film per poi essere portati sul grande schermo, vengono trasmessi in radio, ridotti per il piccolo schermo in edizioni diverse e perfino pubblicati in un volume. Questa in sintesi è la storia di una commedia, orgoglio tutto italiano: “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”, scritta da Rosario Galli e Alessandro Capone, campione di incassi al botteghino e tradotta in inglese, polacco, spagnolo, francese (ma non solo). Una pièce divertentissima che si prepara a tornare sul palcoscenico, dall’1 al 13 ottobre al Teatro Sette in via Benevento a Roma, con un rinnovato cast, Valentina Olla, Federico Perrotta, Ferdinando Smaldone, Alessandro Tirocchi, Salvatore Mincione, che qualhe sera fa ha festeggiato i suoi 25 anni di vita con un party-anniversario ideato con lo scopo di riunire gli attori che, dal passato al presente, ne hanno permesso il successo. Una notte magica quella che ha preso vita presso La Carovana in viale di Vigna Pia, per raccontare l’evoluzione di una storia che ancora appassiona gli spettatori e che narra le vicende di 4 amici che ogni lunedì si danno appuntamento per giocare a poker. Ciascuno dei quattro amici ha una storia matrimoniale differente: Vincenzo ha due figli e vive un lungo matrimonio, Gianni è sposato da appena sei mesi, Pino ha un figlio ma è separato dalla moglie, mentre Nicola è sposato da circa due anni, dopo aver vissuto diverse convivenze. Durante la partita i quattro amici litigano, discutono, al punto che rinunciano a giocare e così Pino, per movimentare la serata, decide di telefonare ad una squillo e lascia un messaggio nella segreteria telefonica di una certa Yvonne. Una girandola di gag, colpi di scena, battute, per una full immersion di risate. Oggi come ieri.