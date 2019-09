Roma, 2 incidenti mortali in pochi minuti. Sangue sul litorale

Due vittime in altrettanti incidenti stradali, ieri mattina nel quadrante sud ovest di Roma.

Il primo incidente si è verificato in via Gino Bonichi, all’altezza di via Saponara, alle 11, dove un ragazzo di 20 anni alla guida di una Punto ha investito una donna di 76 anni che è deceduta sul posto. In corso di accertamento lo stato alcolemico e tossicologico del conducente. L’auto è stata posta sotto sequestro.

L’altro schianto mortale, si è verificato quasi in contemporanea, alle ore 11.15 circa su lungomare Toscanelli, all’altezza dello stabilimento Marechiaro. Una donna di 48 anni alla guida di una moto Yamaha, ha perso la vita a seguito dello scontro con un’auto Citroen guidata da un 36enne.

Inutile il trasporto al Grassi di Ostia, dove è stato dichiarato il decesso della donna.

In entrambi i casi sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.