Ristorante La Sughereta, charme e gusto: la nuova formula dell’hotel Antonella

L’SHG Hotel Antonella, apre al pubblico le porte della sughereta, un’oasi di pace a due passi dalla Pontina, nel cuore dei Castelli romani, luogo ideale per aperitivi aziendali ed eventi privati; 6000 mq di alberi da sughero centenari, illuminati da una luce soffusa ed impreziositi dal violino e dal violoncello delle celebri Giovanna Famulari e Vanessa Cremaschi.

In occasione dell’inaugurazione del rinnovato Ristorante La Sughereta dell’Hotel, in compagnia delle più autorevoli testate di stampa locali e nazionali, delle autorità e delle aziende del territorio, l’Hotel ha ospitato l’esibizione della performer internazionale Valeria Bonalume: danzatrice professionista più volte campionessa italiana di pole dance, protagonista di svariati format televisivi tra i quali: Chiambretti Night, Ballando con le Stelle e Italian’s Got Talent.

Una proposta culinaria mirata alla valorizzazione dei prodotti locali, dalle materie prime a chilometro zero frutto di una attenta selezione alla scelta dei vini, anch’essi di provenienza locale.

Un’occasione per presentare alle aziende il rinnovato centro congressi e le novità commerciali del 2020, obiettivo del team SHG, quello di offrire ai suoi clienti, congressuali e leisure, nuove opportunità ed un servizio sempre più fatto su misura volto a valorizzare un’area industriale in grande trasformazione, circondata da luoghi carichi di storia e tradizione.

L’hotel

SHG Hotel Antonella è un elegante albergo 4 stelle a Pomezia, a pochi minuti da Roma. Immerso in un parco situato sulla sommità di una collina vicino alle coste laziali, SHG Hotel Antonella è il luogo ideale per eventi e meeting di successo a poca distanza da Roma.

Oltre alle eleganti camere, infatti, SHG Hotel Antonella mette a disposizione dei suoi ospiti un ampio ristorante, adatto a banchetti e ricevimenti, un centro congressi attrezzato con le più moderne tecnologie ed un ampio parcheggio gratuito.

Grazie alla sua posizione strategica, a pochi chilometri dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, SHG Hotel Antonella è la soluzione ideale per soggiorni di lavoro ma anche per visitare Roma in comodità per poi rilassarsi lontani dal traffico della Capitale.

Ciascuno degli hotel SHG ha un suo carattere e stile: dagli hotel orientati verso una clientela business agli hotel boutique, da quelli dallo stile contemporaneo alle dimore storiche, tutte le nostre strutture sono accomunate da un’offerta varia e in armonia con il contesto circostante, rappresentando il luogo ideale in cui gli ospiti possono divertirsi, rilassarsi o gustare la cucina dei ristoranti SHG e vivere un’esperienza di soggiorno indimenticabile.

La nostra value proposition è volta ad un approccio di one to one marketing: l’obiettivo è cioè di proporre un’offerta unica, quasi personalizzata, a ciascuno dei potenziali clienti presenti sul mercato, tenendo conto che le aziende alberghiere offrono i c.d. “beni esperienza”, quelli per i quali il consumatore è in grado di esprimere un giudizio solo dopo averli provati. Inoltre, il value for money è oggi più che mai un elemento imprescindibile: offrire il massimo beneficio a fronte del prezzo sostenuto dal cliente è il cardine della corporate strategy aziendale.

Soltanto in questo modo, che si tratti di clientela turistica individuale o di gruppo, leisure o business, il cliente non si sentirà un oggetto, un numero, o peggio un “accidente necessario” a generare profitto per il prestatore di servizi, ma avrà il piacere di godere del soggiorno presso le nostre strutture, andando così a innescare il circolo virtuoso della creazione di valore.

Il Gruppo Salute Hotel Group comprende i seguenti Alberghi:

• Venezia, “SHG Hotel Salute Palace”

• Varese – Induno Olona, “Villa Porro Pirelli”

• Vicenza, “SHG Hotel de la Ville”

• Varese – Somma Lombardo, “SHG Grand Hotel Milano Malpensa”

• Verona, “SHG Hotel Verona”

• Verona, “SHG Hotel Catullo”

• Roma, “SHG Hotel Portamaggiore”

• Pomezia, “SHG Hotel Antonella”

• Lago Maggiore – Belgirate – “SHG Hotel Villa Carlotta”

• Bologna – Zola Predosa – “SHG Hotel Bologna”

La Cucina

Lasciatevi coccolare dai menu stagionali e dalle proposte gourmet dei nostri chef! La cucina di SHG Hotel Antonella si focalizza sui piatti classici della cucina italiana preparati con materie prime di qualità e rivisitati con un tocco di originalità. La scelta di servire piatti che rispettano la stagionalità dei prodotti è accompagnata da una selezione di vini D.O.C.

Alcuni piatti del Nuovo Menù:

Involtini di pasta fillo con gamberi su crema di patate viola, Carboncino di tonno su marmellata di pomodorini, Pesce spada marinato all’aceto di champagne con insalata di puntarelle e caviale; Tonnarelli alle castagne su crema di zucca mantecati all’astice, cipollotti freschi e olive taggiasche; Trancetto di cernia in guazzetto di patate al limone e petali di tartufo e Millefoglie scomposta con crema chantilly e lamponi

Wedding

SHG Hotel Antonella è una splendida location per sofisticati banchetti di nozze a poca distanza da Roma. Grazie alle ampie sale, adatta ad ospitare fino a 800 persone, questo albergo a Pomezia è ideale per ospitare ricevimenti molto numerosi.

Per rendere ancora più speciale il vostro giorno, SHG Hotel Antonella mette a vostra disposizione un comodo parcheggio esterno gratuito, un parco scenografico ed uno staff altamente qualificato e pronto ad organizzare ogni dettaglio del vostro ricevimento, allestendo gli spazi in base alla tematica da voi scelta e mettendo a vostra disposizione un gran numero di fornitori specializzati nel settore del wedding.