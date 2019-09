Chiamate da numeri sconosciuti, cosa non dovete fare

Ci è capitato anche qualche minuto fa ed altre volte si tratta di telefonate misteriose, o più spesso semplici “squilli”, da numeri sconosciuti con prefissi internazionali, come +216, +373 o +383. Attenti perché si tratta di una truffa telefonica.

Le telefonate arrivano dalla Tunisia, dal Kosovo e dalla Moldavia. Lo squillo è molto breve, molto spesso ripetuto nell’arco della giornata. Il trucco è molto consiste nel far spendere sodi a chi cerca di richiamare per scoprire di chi si tratta. La regola da rispettare assolutamente è non richiamare quei numeri con prefisso +216, +373 o +383.

La truffa sta proprio che la persona incuriosita richiama quel numero, a quel punto partirebbe una chiamata internazionale perdendo diversi soldi del proprio credito telefonico.

Altra sòla riguarda i due nuovi prefissi 0844 e 0843. Se qualcuno dovesse cascarci è tuttavia impossibile farsi rimborsare: contattando il proprio operatore telefonico che nella maggioranza dei casi vi riaccrediterà la somma estorta e bloccherà quei numeri.

Contestualmente al ritorno della truffa delle chiamate mute da prefissi internazionali, si sta diffondendo un messaggio sulle chat di WhatsApp che prova a spiegare quello che sta succedendo, ma in maniera sbagliata. Il messaggio recita: “Stanno arrivando chiamate a raffica da +216 (Tunisia) +373 (Kosovo) +383 (Moldavia). Fanno solo uno squillo. Se rispondi o richiami, ti parte automaticamente un abbonamento da 7€ alla settimana a siti di giochi da cui è quasi impossibile disdirlo. Fa’ girare”.