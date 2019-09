Al Sant’Eugenio lenzuola in poliestere e sacchi della biancheria non a norma

Cinquequotidiano.it ha già pubblicato numerosi servizi relativi all’appalto vinto dalla società ADAPTA di Pomezia relativo alla fornitura ospedaliera di lenzuola, divise, sacchi di raccolta e lavaggio, il cosiddetto “lavandolo” ospedaliero. Nell’ultimo articolo del 24 settembre scorso (http://www.cinquequotidiano.it/2019/09/24/biancheria-divise-ospedaliere-sacchi-raccolta-rilevate-anomalie-nella-gestione-del-bando-vinto-adapta/) segnalavamo una serie di anomalie riguardanti l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, ASL RM 5, ASL RM 1, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e la ASL RM 2.

Questo a pochi giorni dall’udienza fissata il 5 ottobre presso il Consiglio di Stato in merito al ricorso delle società che prima gestivano il servizio.

Nel frattempo, con una fretta “singolare”, i nosocomi interessati al cambio della guardia, stanno dando esecuzione alle condizioni del bando di 133 milioni in 5 anni che era stato vinto con un ribasso del 49% rispetto alla base d’asta.

Le segnalazioni, provenienti da più parti non devono essere sfuggite alle direzioni regionali tant’è che con una lettera inviata lunedì scorso dal direttore della Direzione Generale acquisti e dal Direttore Generale della Sanità a tutte le Direzioni Sanitarie, si faceva riferimento alle segnalazioni pervenute “in merito alla consegna da parte degli operatori aggiudicatari in sede di cambio appalto, di forniture non conformi alle offerte presentate in sede di gara e/o non adeguate al servizio” e si invitavano le Direzioni Sanitarie al “massimo controllo” verificando tutte le condizioni previste dalla gara d’appalto.

Per verificare tali anomalie sulla qualità del materiale e sulla forniture, come San Tommaso, abbiamo voluto mettere direttamente il dito sulla piaga e ci siamo recati all’ospedale Sant’Eugenio, ovviamente, in primis, abbiamo contattato la direzione dell’ospedale romano che ci ha dichiarato di non rilasciare interviste dirottandoci verso un ufficio (stampa?) dove, curiosamente, non abbiamo potuto rintracciare nessun addetto.

Così ci siamo così recati direttamente ai reparti per vedere cosa succede. Lì alcuni medici si sono dimostrati sorprendentemente reticenti, altri ci hanno scacciato in malomodo, altri si sono defilati pur di non incontrarci e altri ancora hanno accennato di aver avuto qualche sentore riguardo alla non buona qualità del materiale, ma nulla più.

È stato inutile spiegare loro che la nostra inchiesta è volta alla tutela dei pazienti, in primis, e di loro stessi costretti ad indossare indumenti eventualmente non conformi, tracciabili, riconoscibili e igienicamente e trattati. Ma è calato un plumbeo e sospetto velo di reticenza.

Fino a quando abbiamo parlato con il personale paramedico, che si è dimostrato molto collaborativo e ci ha confermato che le condizioni del capitolato sembrerebbero in qualche modo disattese.

Tanto per cominciare le lenzuola fornite sono di un materiale sintetico (come abbiamo constatato noi stessi al tatto) quasi ‘plasticoso’, che non traspira e quindi non molto confortevole per i pazienti. Di questo tipo di materiale Cinque aveva scritto il 19 giugno segnalando un problema rilevante a livello sanitario (http://www.cinquequotidiano.it/2019/06/10/lenzuola-poliestere-negli-ospedali-del-lazio-alla-faccia-della-ecologia/).

Nel frattempo ci risulta che al San Giovanni, al Fatebenefratelli nell’Isola Tiberina e ora anche al Sant’Eugenio, i letti sono già vestiti con lenzuola “non stiro” che per metà sono di poliestere. Lo stesso polimero, tanto per capirci, che si utilizza per le bottigliette di plastica delle bevande o i contenitori di cibo. Sempre comunque un derivato del petrolio.

Ebbene, al Sant’Eugenio abbiamo anche scoperto che le lenzuola che hanno solo gli angoli superiori, non arrivano a coprire nemmeno le lettighe perché troppo corte. Insomma lo sventurato paziente potrebbero restare con i piedi fuori. Evidentemente con questo tipo di lenzuola l’azienda fornitrice risparmia poiché non si stirano nè si piegano, quindi i tempi del “lavanolo” si restringono e si risparmia sul personale giustificando in parte lo stupefacente ribasso d’asta del 50% o quasi.

Nemmeno le divise del personale sono di cotone e non hanno il microchip di riconoscimento, quindi il personale non ha le proprie divise personalizzate che cambiano ogni volta che tornano dal lavaggio.

E ancora, i sacchi della raccolta dei panni sporchi (con eventuali residui biologici) non indicano il tipo di biancheria contenuta, quindi si presume che venga lavato tutto insieme e, cosa grave, sono fatti di materiale non impermeabile con possibile fuoruscita di liquidi a discapito di un igiene sterilizzato. Negli ambulatori infine non è stato effettuato alcun cambio di abiti da lavoro e il personale “si gode“ ancora le divise vecchie, sì, ma di puro cotone.

In conclusione siamo ben lieti che le direzioni regionali invitino al rispetto delle condizioni del bando milionario, ma forse sarebbe anche urgente qualche verifica ispettiva, a meno che la situazione non cambi di punto in bianco entro pochi giorni. Nel frattempo noi uno screening l’abbiamo fatto per dovere di cronaca e non escludiamo che situazioni analoghe si stiano verificando in altri nosocomi.

Gilda Tucci