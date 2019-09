La circolazione generale su scala europea è ancora governata da un grosso centro di bassa pressione posizionato sul mare del Nord. E’ un vortice molto alto in latitudine le cui perturbazioni si muovono prevalentemente da ovest verso est interessando più direttamente Inghilterra, Scandinavia e parte del settore centrale, segnatamente a Francia e Germania. Più a sud le correnti instabili devono fare i conti con un campo di alta pressione ibrido, in parte azzorriano e in parte sub tropicale che ne limita l’azione. L’Italia risente di queste deboli infiltrazioni umide atlantiche che non possono definirsi perturbazioni ma che grazie alla particolare morfologia del nostro territorio si addossano al settori tirrenici e ai rilievi portando nubi anche localmente compatte e qualche sporadica pioggia. Vediamo le previsioni per il weekend

Meteo sabato: Nord nuvolosità irregolare, più diffusa nelle ore umide serali con qualche isolato fenomeno sulla Liguria e a ridosso delle Prealpi orientali e sul Friuli. Centro: nuvoloso sulla Toscana settentrionale con qualche isolata pioggia o pioviggine, più soleggiato altrove. Sud: in prevalenza soleggiato seppur con addensamenti sparsi in arrivo lungo la costa tirrenica. Temperature ancora sopra media con punte di 30°C in Sardegna, Sicilia e Puglia. Venti a prevalente componente sud occidentale, moderati sull’alto Tirreno. Mari poco mossi, mosso il Tirreno settentrionale.

Meteo domenica: Nord generalmente nuvoloso su centro est Liguria, prealpi, pedemontane e alte pianure centro orientali con isolate deboli pioviggini. Più sole altrove con foschie al mattino. Centro nuvoloso sul Tirreno con qualche isolato fenomeno, in prevalenza soleggiato lungo l’Adriatico. Foschie e locali nebbie al mattino nelle valli. Sud a tratti nuvoloso lungo il Tirreno dove non si esclude qualche isolato debole fenomeno, più sole altrove. Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord, ancora sopra media ovunque, specie al Centro Sud con punte fino a 28-30°C. Venti sud occidentali deboli o moderati. Mari poco mossi o localmente mossi.

A Roma oggi cieli in prevalenza nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3913m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.