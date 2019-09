Colleferro, spaccio e riciclaggio. Nei guai un 35enne. Sequestrate 2 macchine agricole e cocaina

Al termine di attente e accurate indagini, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Colleferro, diretto da Angelo G. Vitale, hanno arrestato P.L., italiano di 35 anni.

In particolare, nella serata di ieri durante un servizio di osservazione nei confronti di un “fondo” in località Artena, gli agenti hanno potuto accertare che due delle quattro macchine agricole parcheggiate all’interno, avevano apposte targhe false e risultavano rubate.

Perquisiti anche i due garage sottostanti l’abitazione del P.L., all’interno di una casetta in legno, sono stati rinvenuti 2 contenitori in plastica, contenenti 11 involucri di cellophane con dentro circa 24 grammi di cocaina. Sequestrati anche 930 euro in banconote di piccolo taglio nonché un’agenda con nomi e cifre il tutto riconducibile all’attività illecita di spaccio.