Valeria Bruni Tedeschi interprete del nuovo adattamento cinematografico de “Gli indifferenti “di Moravia

Valeria Bruni Tedeschi è stata scelta per l’adattamento cinematografico del regista Leonardo Guerra Seràgnoli de “Il tempo dell’indifferenza” tratto da gli “Indifferenti”di Alberto Moravia, lo anticipa la rivista internazionale di cinema e spettacolo Variety.

Seràgnoli, un giovane timoniere noto per “L’estate scorsa” e “Likemeback” – presentati rispettivamente ai festival di Roma e Locarno – ha iniziato a girare a Roma le scene del film tratto dal romanzo ampiamente pubblicato per la prima volta nel 1929 quando lo scrittore aveva solo 21 anni con il titolo “Gli Indifferenti” per rappresentare il malessere della classe media nell’epoca fascista e qualificando lo scrittore a livello internazionale.

La storia vede i membri di una famiglia dell’alta borghesia romana reagire a una crisi finanziaria che sta minando il loro status sociale. Mariagrazia, interpretata dalla Bruni Tedeschi, è una vedova con un amante senza scrupoli, Leo interpretato da Edoardo Pesce (“Dogman”).

La signora ha due figli dal suo defunto marito: Carla e Michele, consapevole che Leo sta cercando di sedurre sua sorella, ma è indifferente a una situazione di crisi e corruzione faigliare. La figlia Carla è interpretata da Beatrice Grannò e il fratello Michele da Vincenzo Crea (“Children of the Night”).

L’attrice italiana Giovanna Mezzogiorno (“Vincere”) interpreta Lisa, ex amante di Leo e invaghita, più o meno strumentalmente, di Michele.

“Gli indifferenti” è stato già proiettato per la prima volta nelle sale italiane nel 1964 con la regia di Francesco Maselli, che scelse Paulette Godard come Mariagrazia, Claudia Cardinale come Carla e Rod Steiger come Leo.

Seguì un adattamento cinematografico per la televisione del 1988 per la regia di Mauro Bolognini, prodotto da Mediaset, interpretato da Liv Ullman come Mariagrazia e Peter Fonda come Leo.

Seràgnoli ha recentemente dichiarato che sia lui che il co-sceneggiatore Alessandro Valenti hanno lavorato per mantenere la struttura narrativa e la sequenza sceneggiatura “il più possibile” coerente con il romanzo di Moravia.

Le riprese sono iniziate all’inizio questo mese negli interni di un elegante appartamento nel quartiere Parioli dove peraltro è nato lo stesso Moravia e dureranno almeno 6 settimane.

“Moravia descrive un clima e una diffusa sensazione di oppressione quasi esistenziale” agli esordi del fascismo, ha detto Seràgnoli, aggiungendo che questo stato d’animo “riemerge oggi con le forze di destra che fanno vanno progredendo fra l’opinione pubblica non solo in Italia ma in tutto il mondo”.

“È la storia di una famiglia – prosegue- che nel 2019 ha perso tutto e sta cercando di rimanere a galla a tutti i costi” mentre il personaggio interpretato dalla Bruni Tedeschi, il cui amante sta truffando la famiglia mentre presta loro denaro, “rappresenta un sistema patriarcale che non si è evoluto. “

Bruni Tedeschi, nata in Italia, ma cresciuta in Francia, nel 1994 ha vinto un Cesar Award per il suo ruolo da protagonista in “Le persone normali sono niente di eccezionale” di Lawrence Ferreira Barbosa. Ha vinto il David di Donatello Awards in Italia per due film diretti da Paolo Virzì: uno per “Like Crazy”, nel 2017 e l’altro per “Human Capital”, nel 2014.

La nuova versione de “Gli Indifferenti è coprodotta dalla Production di Milano con la collaborazione di Sky Italia e verrà distribuito dalla Vision Distribution.

Lucignolo