Tor Bella, blitz nelle piazze dello spaccio: arresto e sequestri

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito blitz antidroga nelle piazze di spaccio del quartiere Tor Bella Monaca, arrestando 5 persone e sequestrando 100 dosi di cocaina e 2.500 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

I pusher, tutti cittadini romani di età compresa tra i 20 e 50 anni, già noti per i loro trascorsi negli ambienti della droga, sono finiti nella rete di controlli che i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno effettuato seguendo alcuni acquirenti e tossicodipendenti in via dell’Archeologia, via Camassei, largo Ferruccio Mengaroni e via San Biagio Platani.

Degli arrestati, uno è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre gli altri sono stati portati e trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. Sono tutti accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.