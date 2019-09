Soldi da missioni mai effettuate, sospesi due poliziotti a Roma

Sospensione dal servizio per due appartenenti alla Polizia di Stato, accusati dalla procura di Roma di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsita’ ideologica e materiale. Il provvedimento interdittivo, eseguito dalla Digos su ordine del gip Daniela Caramico D’Auria che ha anche disposto il sequestro preventivo delle giacenze bancarie e dei relativi beni immobili e mobili registrati, riconducibili agli indagati, e’ giustificato da una serie di “artifici e raggiri” consistiti nell’attestare in modo non veritiero la partecipazione a missioni di ufficio della Polizia di Stato (inesistenti) inducendo in errore il funzionario economo. I due poliziotti, indagati con altri tre colleghi in questa vicenda, dal 2015 al 2018 si sarebbero procurati la somma di oltre 400mila euro grazie a missioni fuori sede (mai di fatto avvenute) attraverso la compilazione di “fogli di viaggio in bianco”, comprovanti la spese sostenute, da restituire agli addetti dell’ufficio Trasferte. L’inchiesta, poi affidata dalla Digos per tutti gli accertamenti, ha preso il via a seguito delle verifiche effettuate dal dirigente del II Settore amministrativo contabile dei servizi tecnico gestionali della segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.