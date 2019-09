“Sogno, dunque rischio”, la vita variabile di Massimo Tammaro, un pilota delle frecce tricolori

Nella vita la variabile del rischio è insopprimibile, è un fattore di incertezza che si frappone al raggiungimento dei nostri obbiettivi. Questo vale nel lavoro, qualunque cosa si faccia: il manager, l’imprenditore, il professionista, il commerciante, il lavoratore dipendente. Ma a maggior ragione per la vita privata: le nostre scelte personali, l’educazione dei figli, la pienezza della nostra esperienza. Massimo Tammaro ci propone una visione spiazzante del rischio come opportunità. Pilota militare, Comandante delle Frecce Tricolori, Executive Consultant prima del Team Principal di Formula 1 poi del Direttore HR, ha creato la funzione di Enterprise Risk Management ed è diventato il Corporate Risk Manager di Ferrari. Oggi è imprenditore e collezionista d’arte. Sempre con la stessa visione: desiderare ardentemente, lavorando duro con metodo e razionalità.

Umiltà, rispetto, spirito di sacrificio, dedizione, senso del dovere e lealtà hanno indirizzato l’ago della bussola di un percorso esistenziale in divenire e naturalmente predisposto all’accettazione con entusiasmo di sfide nuove e difficili.

Massimo Tammaro

Tra il 1998 e il 2010 è stato pilota, leader e infine Comandante delle Frecce Tricolori. Nel 2011 è approdato in Ferrari. È rimasto alla storica scuderia di Maranello sino al 2017 come Executive Consultant del Team Principal in Formula 1 e del Direttore delle Risorse Umane, ha creato la funzione di Enterprise Risk Manager ed è diventato il Corporate Risk Manager del Gruppo. Oggi è imprenditore e si occupa della sua società di consulenza strategica MT – Meta Thinking, svolgendo attività come Advisor, Executive Coach e Speaker durante eventi privati e pubblici, in Italia e nel mondo. È appassionato collezionista dì arte e mecenate, argomento che occupa una posizione speciale nella sua vita. Sito web: www.massimotammaro.com.