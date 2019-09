Roma, indagine su buche: ascoltato come teste anche il presidente Codacons Rienzi

Anche il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, è stato ascoltato come teste dalla Procura di Roma in merito all’indagine sulle buche stradali, nata proprio a seguito di esposto presentato dall’associazione dei consumatori.

Nelle settimane scorse Rienzi è stato convocato dal Pm Antonia Giammaria in qualità di teste e come promotore della denuncia sulla destinazione dei proventi delle multe, e in tale occasione il Presidente del Codacons ha potuto non solo illustrare i tanti aspetti poco chiari della vicenda, ma anche depositare un dossier fotografico da cui si evinceva come alcuni lavori di manutenzione stradale comunicati dai Municipi in realtà risultassero non eseguiti o eseguiti solo parzialmente.

“Finalmente la magistratura, grazie all’opera coraggiosa del Pm Giammaria, ha deciso di vederci chiaro sul dramma delle buche capitoline, e sarà così possibile dare risposte non solo ai cittadini che ogni giorno devono fare gli slalom tra voragini e dissesto dell’asfalto, ma anche a quei genitori i cui figli sono morti in incidenti causati proprio dalle buche stradali” – afferma Carlo Rienzi.