In migliaia in piazza a Roma per il terzo Fridays for the future

Greta Thunberg chiama e per la terza volta gli studenti romani rispondono. E piazza della Repubblica cosi’ gremita raramente si era vista in questi anni. Colori, cori, maschere e addirittura un dinosauro che si fa spazio tra la folla. Ma la fantasia dei ragazzi si manifesta soprattutto nei cartelli: ‘We want a hot girl, not a hot climate’ o ‘Vi siete goduti le stelle e ci avete lasciato il cielo a pecorelle’, solo per citarne alcuni. Sono i ragazzi del Fridays for future, la manifestazione di scala mondiale ispirata dalla 16enne svedese, per combattere i cambiamenti climatici.

Nella capitale d’Italia il corteo partira’ a breve, appunto da piazza della Repubblica, per raggiungere piazza Madonna di Loreto, dove sono previsti una serie di interventi dal palco.