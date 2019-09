Inchiesta buche a Roma, pm procede per abuso d’ufficio

E’ stata aperta per l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio a carico di ignoti l’inchiesta della procura sulle presunte irregolarita’ legate all’utilizzo dei fondi derivanti dalle multe che pagano gli automobilisti romani e che sono destinati alla manutenzione delle strade. Il pm Antonia Giammaria, che sta lavorando sulla base di un esposto del Codacons ed ha affidato la delega di indagine alla Guardia di Finanza, ha gia’ avviato una prima attivita’ istruttoria acquisendo la documentazione attestante la regolamentazione vigente. Il magistrato in particolare ha sentito come persone informate sui fatti i dirigenti della segreteria generale e della ragioneria del Campidoglio per capire come i denari che il Comune incassa dalle contravvenzioni vengano poi destinati ai singoli Municipi per la manutenzione stradale.