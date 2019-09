Diverbio in strada, scoppia il parapiglia: manate e spintoni ad autista bus

Un diverbio di viabilita’, con l’autista di un bus spintonato. E’ successo questa mattina a Roma, in zona Flaminio, a un conducente della linea 910. In seguito a un presunto tamponamento tra l’autobus e un furgone, infatti, l’autista e’ sceso dal mezzo per comprendere quanto accaduto.

Appurato che non ci fossero reali danni, l’uomo ha provato ad andare via, ma e’ stato aggredito prima verbalmente e poi con spinte e una manata dal guidatore dell’autocarro. Il conducente e’ risalito sul bus e ha comunque ripreso regolarmente servizio.