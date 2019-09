Centro massaggi a luci rosse, due locali sotto sequestro a Roma

Ennesimo blitz della Polizia locale di Roma Capitale, nei centri massaggi cinesi, usati come copertura per attivita’ di prostituzione. I caschi bianchi del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale, sono intervenuti ieri in Via Muzio Scevola e Via della Primavera, ponendo sotto sequestro i due immobili adibiti a case di tolleranza. Oltre alla contestazione del reato di sfruttamento della prostituzione per una ‘mamasan 35enne, e’ scattata la denuncia della stessa per il reato di sfruttamento della manodopera clandestina, dal momento che le ragazze della ‘scuderia’ erano tutte clandestine in Italia. Nel corso dell’operazione, che ha visto l’accompagnamento di due donne, tra cui la stessa titolare, presso il centro di permanenza ed espulsione di Ponte Galeria, gli agenti hanno riscontrato un episodio inquietante: grazie alla presenza di un interprete di lingua cinese, nominato ausiliario durante le indagini, e’ stato possibile accertare, come uno dei due siti, svolgesse l’attivita’ di vero e proprio ufficio postale clandestino, fornendo servizi di casella postale, fermo posta e domicilio postale per innumerevoli societa’ e soggetti privati, tutti di nazionalita’ cinese. Sull’evoluzione investigativa delle indagini relative ai centri massaggi a luci rosse, sono in corso ulteriori accertamenti, anche al fine di stabilire le motivazioni dei soggetti coinvolti ad eludere i servizi di posta ordinaria.