Sette persone arrstate e due denunciate: blitz nel centro di Frascati

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno attuato un piano straordinario di controllo del territorio nel comune, alle porte dei Castelli Romani, che ha portato all’arresto di 7 persone, alla denuncia di altre 2, al sequestro di decine di dosi di droga di vario tipo e alla segnalazione di 5 persone quali assuntori.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri della sezione Operativa hanno arrestato una coppia di pusher, lui romano di 49 anni e lei ucraina di 28, entrambi nullafacenti e con precedenti, “pizzicati” all’atto della cessione di droga. Successivamente i militari, a seguito delle perquisizioni personali hanno rinvenuto e sequestrato 18 dosi di eroina e 220 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. L’acquirente è stato identificato e segnalato all’ufficio competente, quale assuntore.

Due invece le persone arrestate per evasione dagli arresti domiciliari, sui 45 controlli eseguiti. Sono due romani di 21 e 56 anni, entrambi nullafacenti e con precedenti, in atto sottoposti al regime degli arresti domiciliari, che nel corso dei controlli sono stati sorpresi fuori dalle rispettive abitazioni. Sono 3 invece le persone raggiunte dai Carabinieri, a cui sono state notificate delle ordinanze per la carcerazione per cumulo pene.

Infine sono 5 le persone che a seguito della perquisizione personale sono state trovate in possesso di droga ad uso personale, e quindi segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma quali assuntori.

Effettuati decine di controlli alla circolazione stradale con numerosi posti di controllo, che hanno consentito di identificate 110 persone, controllare un centinaio di auto e di elevare 10 contravvenzioni.