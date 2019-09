Polizia Locale sequestra slot machine rinvenute in un terreno vicino via di Salone

Un furgone dato alle fiamme e diverse slot machine rubate: è quello che hanno scoperto gli agenti del gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale pomeriggio, nei pressi di via di Salone.

Durante uno dei consueti controlli della zona, una pattuglia ha notato una recinzione forzata e un furgone incendiato, probabilmente poche ore prima, all’interno di un terreno privato. Poco distante dal mezzo erano presenti sei slot machine, prive della cassa contenente il denaro, che sono state immediatamente poste sotto sequestro.

Da successivi accertamenti una delle apparecchiature è risultata essere stata rubata la notte precedente, in un bar in zona Tiburtina. Ulteriori indagini sono tuttora in corso per risalire ai responsabili e ricollegare gli altri dispositivi ad episodi analoghi.

Il proprietario dell’area è stato rintracciato affinché ripristinasse la recinzione metallica.