Medici: “Una lista di farmaci fake con dentro addirittura il moment o il brufen sta circolando in rete”

I medici di medicina generale di Roma aderenti alla Fimmg, hanno emanato oggi una nota con la quale denunciano l’esistenza di una lista falsa di medicinali ritirati dall’Aifa. I medici nel denunciare le fake news consigliano di fare riferimento esclusivamente alla lista ufficiale Aifa. Questa la nota: “Una lista di farmaci fake con dentro addirittura il moment o il brufen sta circolando in rete sull’onda della notizia del ritiro di alcuni lotti contenenti Ranitidina. Lo comunica la stessa Aifa che informa come nelle ultime ore sui social network si stanno diffondendo liste di farmaci fatti passare come medicinali contenenti il principio attivo ranitidina, e che nulla hanno a che vedere con quelli oggetto dei provvedimenti restrittivi disposti nei giorni scorsi che riguardano esclusivamente farmaci contenenti questa sostanza. Per questo motivo, l’Aifa raccomanda di consultare esclusivamente le informazioni pubblicate sul portale dell’agenzia”