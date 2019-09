Liam Cunningham, noto per il Trono di Spade e Sasha Luss interpreti di “The Last Front”, un film sulla prima guerra mondiale

Lo annuncia la rivista internazionale di cinema Variety ricordando che Cunningham è famoso per le legioni di fan che l’hanno seguito su “Game of Thrones” nei panni di Davos Seaworth, ma l’attore irlandese cambierà la sanguinosa battaglia per il trono di ferro, con il Belgio in guerra. Reciterà nel film anche Saha Luss, che ha interpretato il ruolo principale nell’ultimo thriller di Luc Besson, “Anna”.

Regista al debutto Julien Kerknawi che dirigerà il film adattato al suo cortometraggio, “A Broken Man”, girato in fiammingo mentre il film sarà in inglese.

“The Last Front” seguirà un eroe vedovo-contadino, Leonard (Cunningham) e la sua famiglia mentre vengono coinvolti nel mezzo di una guerra che non capiscono. È ambientato durante i primi giorni del conflitto con l’avanzata della macchina da guerra tedesca e durante quello che divenne noto come lo “stupro” del Belgio, Luss interpreta Louise, la fidanzata del figlio di Leonard, Adrien.

Un distaccamento di truppe tedesche sta cercando di mettersi in salvo in Francia prendendo in ostaggio la figlia minore di Leonard, Johanna. Man mano che gli eventi si svolgono, l’agricoltore lotta per la libertà della sua comunità.

Kerknawi ha detto che vuole deliberatamente allontanarsi dai soliti film della prima guerra mondiale. “Niente trincee, niente alleati di sinistra, tedeschi di destra voglio mostrare alla gente come le persone stesse hanno vissuto la prima guerra mondiale e come hanno dovuto combattere e lottare”.

“Con ‘The Last Front’ – ha aggiunto il regista – sto descrivendo una storia che è accaduta più di mille volte nei primi giorni della Grande Guerra, ma non è mai stata descritta sul grande schermo”.

Il film entrerà in produzione nella location in Belgio, il 7 ottobre e verrà distribuito nell’inverno 2020.

Lucignolo