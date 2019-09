Grave incidente vicino Roma: traffico in tilt

Un incidente stradale e’ avvenuto questa mattina sulla Via del Mare tra una Fiat Panda e una moto Kawasaki: un 44enne e’ rimasto ferito gravemente. Il sinistro e’ avvenuto alle 8.45 circa, un centinaio di metri dopo lo svincolo di Tor di Valle-Ostia. Il motociclista e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto, per comprendere la dinamica di quanto accaduto, sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.