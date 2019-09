Fine vita, Cappato: tutti più liberi, anche quelli contrari

“Ho rischiato dodici anni di carcere ma lo rifarei senza pensarci due volte: adesso siamo tutti più liberi. Anche quelli contrari”. Così Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, commenta la sentenza della consulta sul fine vita, in un’intervista a Repubblica.

E aggiunge che “bisogna mettersi in gioco in prima persona, come hanno fatto Fabo o Beppino Englaro e Welby, usando le loro tragedie, le loro storie private per la libertà di tutti: senza di loro non saremmo mai arrivati a questa sentenza”.

Cappato ricorda poi che i partiti da anni “si rifiutavano di affrontare il problema del fine vita, del diritto di scelta, della gente imprigionata dalla malattia, di una medicina che va avanti e che cambia i confini tra vita e morte”. Quando a chiedere di essere aiutati a morire sono giovani, che hanno perso interesse per la vita senza essere affetti da patologie particolari, “io consiglio di farsi aiutare da specialisti, da psicologi. Sono persone che non otterrebbero quello che cercano neppure all’estero”, chiarisce Cappato.

Il Parlamento, sino ad oggi, “si è dimostrato inadeguato ad affrontare il problema, ma resta il nostro interlocutore, e si dovrà esprimere”, continua Cappato. “Mi aspetto dai partiti un’assunzione di responsabilita’ adeguata ad oggi, per il modo in cui è cambiato il morire. Ci vorrà tempo”. Il problema, secondo lui, “è che i mesi che passano li patiscono sulla loro pelle decine di migliaia di persone. I miei nemici non sono le persone che la pensano diversamente, ma gli indifferenti che per anni in politica hanno fatto finta di non vedere la sofferenza dei malati”.