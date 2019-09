Cresce il numero di aziende nel Lazio: Roma in testa alla classifica

Finalmente nella regione arrivano delle buone notizie anche per le imprese, dato che il Lazio si pone nel 2018 come la prima in classifica in Italia per numero di registrazioni. La prova viene data dalle ricerche condotte da Unioncamere, che ha certificato da un lato il podio di Roma, e dall’altro la crescita registrata nel complesso nel Lazio. Inoltre, in quelle città in cui non vi è stato un grande aumento nel numero delle aziende è stato però registrato un notevole aumento di fatturato di quelle già presenti. Vediamo quindi quali sono i dati relativi alla crescita delle aziende nella regione.

Crescono le imprese nel Lazio nel 2018

Il 2018 è stato un ottimo anno per il Lazio, specialmente se lo si analizza dal versante delle imprese. Questo, quanto meno, secondo i dati analizzati da Unioncamere in merito alla situazione del tessuto imprenditoriale della regione. Secondo il report, ci si trova di fronte ad un totale che supera le 657 mila aziende registrate nel Lazio, con un saldo positivo di oltre 10 mila unità (39 mila nuove iscrizioni e circa 29 mila cessazioni) per il 2018. In pratica, oltre il 10% delle imprese italiane si trova proprio in questa regione.

A livello provinciale, ci sono alcune città che hanno spiccato sulle altre, come nel caso di Roma. La Capitale è infatti prima in classifica, con una crescita in termini di registrazioni pari al +1,8% (quasi 9 mila imprese in più). Se si fa un confronto con le medie italiane, si scopre che Roma ha di fatto triplicato queste ultime. Ma non solo Roma si è distinta all’interno della regione: anche Rieti e Viterbo hanno visto crescere il numero delle loro imprese, rispettivamente con un +0,60% e un +0,42%, e sebbene Frosinone con un +0,39% si ponga infondo alla classifica regionale, si è comunque dimostrata una provincia virtuosa su un altro campo.

Latina e Frosinone: poche imprese, ottimi fatturati

Cresce il numero di registrazioni anche a Frosinone e a Latina, con un valore che oscilla intorno alle +470 imprese per ognuna delle due province. Anche se qui infatti si trova un numero inferiore di nuove aziende, al contrario il fatturato appare in grande crescita: dati questi che possono essere controllati anche online, richiedendo il bilancio d’esercizio delle aziende interessate a siti specializzati in questo genere di servizi. Si parla ad esempio di casi come la Sitim di Cassino, che è riuscita a raddoppiare il proprio fatturato e che vanta un tasso di crescita superiore al +24%. Non solo Sitim, però, perché troviamo altre tre aziende virtuose suddivise fra Latina e Frosinone. Ad esempio Sama Marketing e Produzione, ma anche Ellemoda, quest’ultima considerata come il “miracolo” di Latina, per via del successo riscontrato dal suo sito web PianetaOutlet. Infine, non si può che concludere con una delle realtà più importanti della provincia: Agricolli Bio. Specializzata nella commercializzazione di cibi biologici, sempre più apprezzati in Italia e all’estero, l’azienda di Latina quest’anno è riuscita infatti a superare i 15 milioni di euro di fatturato, con un tasso di crescita pari al 65,5%.

Con la crescita non solo del numero di aziende, ma anche del fatturato di quelle già esistenti, la situazione imprenditoriale del Lazio sembra finalmente tornare ad avere ottime prospettive per il futuro.