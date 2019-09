Comincia (forse) il balletto dei rifiuti tra Lazio, Marche e ritorno (in discarica)

“I rifiuti di Roma andranno nell’impianto tmb di Relluce della Picenambiente SPA”. Lo annuncia il quotidiano “Il Resto del Carlino” sul suo sito nell’area dedicata al territorio di Ascoli. La votazione del direttivo societario dell’azienda (che è composta dai comuni della zona per un 51% mentre per il 49% sono azionariato privato) sarebbe già avvenuta e ci sarebbero già i primi numeri certi, seppure il condizionale sia d’obbligo poiché, per il momento dalla Regione Lazio si dice solo che mancano dei passaggi formali da far approvare (forse in Giunta), e quindi si riporta quella che, dal punto di vista delle Marche viene vista come una certezza mentre nel Lazio è ancora praticamente una indiscrezione. Il Tmb di Relluce accoglierebbe rifiuti per i prossimi tre mesi “prorogabili per altri 3 salvo una nuova consultazione dell’assemblea”, spiega “Il Resto del Carlino” per un ordine di quantità di 5.500. “7,6 camion in più al giorno – stima il quotidiano – per un impianto autorizzato per 80.000 tonnellate l’anno, 37.000 delle quali, già dedicate ai comuni della provincia”. Un dato su tutti, questo impianto quindi ha una capienza massima di 80.000 tonnellate annue e già 37.000 sono impegnate dal traffico locale. Ma per i prossimi 3 mesi è previsto che si riversino 5.500 tonnellate al mese per un totale di 16.500 tonnellate che porterebbero l’impianto a toccare le 53.000 tonnellate. E se sarà prorogata per altri 3 mesi arriverà a 70.000 tonnellate di rifiuti lavorati, un vero record, a quanto pare per l’impianto se, come scrive il quotidiano “Il Resto del Carlino” è vero che “la media annua dell’impianto negli ultimi 10 anni è stata di 55.000 tonnellate all’anno”. Un boom di lavoro per l’impianto marchigiano, ma non si sa ancora nulla sui costi, anche perché sono difficilmente calcolabili, in quanto non dovrebbero essere previsti conferimenti degli scarti di lavorazione del Tmb presso le discariche locali (in un preaccordo di agosto questa eventualità era già stata stigmatizzata dai dirigenti marchigiani, dicendo che al massimo le discariche limitrofe avrebbero potuto accogliere forse il 10% degli scarti) e quindi pare che assisteremo ad un via vai di rifiuti tra i viaggi dal Lazio alle Marche per portare i rifiuti in lavorazione e quelli che torneranno indietro verso le discariche del Lazio. Presumibilmente, grande protagonista finale di questo balletto sarà la discarica di Collefagiolara (LazioAmbiente) che doveva chiudere entro la fine di quest’anno ma che forse verrà prorogata (per la gioia del Sindaco Sanna che ha già annunciato l’utilizzo di un grande lucchetto tricolore per chiudere la discarica, che la Regione lo voglia oppure no). Ma se il Sindaco di Colleferro ritiene di aver motivo di essere preoccupato alcuni sindaci limitrofi all’impianto che accoglierà i rifiuti di Roma non se la sentono di festeggiare. Infatti, il resto del Carlino riporta le posizioni di due Primi Cittadini che hanno partecipato alla assemblea dei soci che sembra dare il via a questo balletto di rifiuti tra Lazio e Marche e ritorno.

“La scorsa settimana – ha detto il primo cittadino di Appignano – avevamo rinviato questo punto all’ordine del giorno perché non c’erano abbastanza documenti disponibili. Poi l’Ata è stata riconvocata ed è stato aggiunto un documento martedì mattina, relativo alle potenzialità di trattamento del Tmb di Relluce”.

“Ho votato contro – ha aggiunto Sara Moreschini – perché il problema delle puzze non è mai stato risolto, continuiamo a sentire e segnalare cattivi odori. Poi bisogna smettere di accettare questi palliativi e lavorare sul piano d’ambito: ma la pianificazione non sembra essere l’interesse principale”. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo collega di Castel di Lama, Mauro Bochicchio: “I rifiuti che arrivano dal Lazio sono molto più indifferenziati: quindi contengono più umido, che significa un’alta probabilità di cattivi odori. Sono deluso, anche se sapevo che sarebbe andata così: ma rimandare un punto e approvarlo pochi giorni dopo, dopo un documento con quattro numeri e la bozza di convenzione praticamente uguale, non mi pare un bel modo di muoversi. Questo non vuol dire che non sono solidale con Roma, ma è un problema di metodo”.

Insomma, i malumori non mancano, mentre la domanda più importante da farsi in questo momento non è tanto, quanti rifiuti approderanno presso gli impianti fuori regione, dove verranno lavorati, ma quanti ne torneranno indietro. Tenendo il conto, per ora sappiamo che 5.500 tonnellate al mese dovrebbero andare nell’impianto marchigiano della “Picienoambiente” di Relluce. Vediamo quanti di questi torneranno alle discariche laziali.