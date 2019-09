Aggredisce due carabinieri con un casco: shock a Ladispoli

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un 48enne del posto, con precedenti analoghi, resosi responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

I Carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di una lite in strada e, durante le fasi di identificazione dei soggetti presenti sul posto, il 48enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si scagliava contro i militari, colpendoli ripetutamente con un casco da motociclista, all’altezza del viso e degli arti superiori, per poi darsi alla fuga a bordo del proprio ciclomotore. Prontamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri, è stato ammanettato e portato nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.