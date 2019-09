Tre ergastoli al clan Spada: riconosciuta l’associazione mafiosa

Il clan Spada era ed e’ una organizzazione mafiosa. A confermarlo e’ arrivata la sentenza di condanna emessa della Corte d’Assise di Roma, che ha comminato l’ergastolo per Carmine Spada, detto Romoletto, Roberto Spada, gia’ condannato per la testata a Ostia al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi, e per Ottavio Spada, detto Marco. Una sentenza che arriva dopo oltre nove ore di camera di consiglio, nel processo che vede imputati 24 persone tutte affiliate al clan. Diversi i reati contestati agli imputati, oltre all’associazione a delinquere di stampo mafioso, che vanno dall’omicidio, all’estorsione, all’usura, alla detenzione e porto di armi e al traffico di stupefacenti. Nell’aula bunker di Rebibbia presenti anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e Giampiero Cioffredi presidente dell’Osservatorio sulla legalita’ della Regione Lazio.