PvQ, fare chiarezza su come l’amministrazione intenda affrontare l’emergenza

«Con riferimento all’articolo apparso sul corriere della sera di oggi, relativo alla denuncia della corte dei conti circa l’esborso di circa venti milioni di euro tramite le casse capitoline, la scrivente Associazione degli Assegnatari e Concessionari dei PVQ di Roma esprime il suo sconcerto per la semplificazione della situazione descritta dall’articolo.

Ovviamente la giustizia dovrà fare il suo corso ma i problemi vanno risolti ora per quanto possibile

Dal 2016 si sono succeduti una serie impressionante di atti ostili verso tutti i concessionari, senza distinzione tra coloro, pochissimi in verità, che hanno commesso dei reati, e coloro che non hanno mai avuto la possibilità di avere un confronto costruttivo per risolvere le sofferenze bancarie e i problemi anche di ordinaria amministrazione che puntualmente sono stati disattesi, quali le richieste agli Uffici che non rispondono oppure non danno risposte esaustive

Adesso, che finalmente era iniziato un percorso virtuoso da parte dell’assessorato al Patrimonio, che si sta adoperando per addivenire ad un accordo con le Banche, preludio di un percorso di normalizzazione che era già stato approvato nel 2017 con un odg al quale contribuimmo, abbiamo la forte preoccupazione che il rimpasto operato dalla Giunta possa pregiudicare tale percorso.

E questo articolo, infine, dimostra inequivocabilmente che all’interno dell’Amministrazione sono presenti forze che da sempre hanno osteggiato la individuazione di una possibile soluzione che la scrivente ha proposto nei vari anni, sin dal 2012 anno nel quale ci furono i famosi arresti.

I concessionari chiedono semplicemente di essere messi in condizioni di poter onorare i contratti di mutuo sottoscritti, di essere considerati non più nemici ma una sorta di “soci” di Roma Capitale in virtù della fidejussione da essa rilasciata pari al 95% del mutuo, in una situazione di certezze Amministrative e Normative.

Ovviamente, come normalmente succede nella società civile, in questi casi si fanno accordi con le Banche per una riduzione delle rate di ammortamento anche attraverso un allungamento delle concessioni, e questo non solo nell’interesse dei concessionari medesimi, ma soprattutto in quello di Roma Capitale che è esposta al debito potenziale di 180 Milioni di Euro, che si aggiungerebbero ai 20 milioni già esborsati.

Chiediamo pertanto un incontro urgente con la nuova Assessora al Patrimonio per avere contezza di come si intenda procedere, tralasciando le disquisizioni sul passato che non fanno altro che creare confusione senza indicare soluzioni concrete».

Orlando Galimberti

Presidente Associazione PVQ Roma