Autostrade per l’Italia comunica che per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 settembre, per chi proviene dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) sia dalla carreggiata interna (provenienza Salaria) sia dalla carreggiata esterna (provenienza Casilina), saranno chiuse le rampe di immissione sulla Diramazione Roma nord D18 della A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per la SS4 Salaria e di entrare, sulla Diramazione Roma nord, allo svincolo autostradale di Settebagni.

Nello stesso orario sara’ chiusa, sulla Diramazione Roma nord D18, l’area di servizio “Salaria est”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. e Settebagni, in direzione della A1 Milano-Napoli.