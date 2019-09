Al Nord ampie aperture in Piemonte e sul Ponente Ligure, qualche piovasco sui confini valdostani, dell’alto Piemonte e sullo Spezzino. Rovesci e temporali sparsi interesseranno in modo più incisivo Emilia Romagna, est Lombardia e Triveneto, pur risultando molto disomogenei e più frequenti in prossimità delle Alpi e sulle coste adriatiche, Venezia-Giulia, Prealpi orientali e settori emiliani. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera-notte. Al Centro piogge sparse in Toscana, più incisive sui settori settentrionali dove si potranno avere anche temporali, fenomeni anche su Umbria e Marche in estensione entro sera a Lazio e Abruzzo interno, ma in forma più debole. Al Sud nubi in aumento sulla Campania associate a qualche pioggia sparsa entro sera, resiste il bel tempo altrove. Temperature in calo al Nordest, stabili o in lieve calo al Centro, in ulteriore lieve aumento al Sud. Massime fino a 30°C sulle zone interne delle isole. Venti tendenti a rinforzare tra SO e SE. Mari mossi o molto mossi.