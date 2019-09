McDonald’s a Caracalla, la procura ha aperto un’inchiesta

La procura ha aperto un’inchiesta sull’iter amministrativo che ha dato il via libera al cantiere per il Mc Donald’s alle Terme di Caracalla, progetto al momento sospeso dopo lo stop in autotutela del ministero dei Beni culturali. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’indagine è aperta per violazione dei beni paesaggistici, ovvero il reato di chi esegue dei lavori su aree tutelate per legge o zone che si distinguono per la loro bellezza non comune, come possono essere ville, giardini o parchi pubblici. Il fascicolo al momento è ancora senza indagati. Gli accertamenti sono svolti dai carabinieri del Nucleo tutela beni culturali, che hanno ricevuto da poco la delega di indagine.

Al vaglio del pubblico ministero Nicola Maiorano ci sono tutti gli atti ministeriali e comunali che hanno portato a mettere le prime pietre al cantiere. L’attenzione è sui passaggi che hanno dato il via al cambio di destinazione d’uso di parte della struttura esistente – il progetto prevede all’interno di un’area privata di 35mila metri quadrati, il vivaio di proprietà di Eurogarden, un’area di 10mila metri quadrati gestita dalla multinazionale, con ristorante di 800 metri quadrati.