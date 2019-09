All’Argentina Oreste in Mosul, la tragedia greca fra le distruzioni della guerra all’Isis

Come ambientare l’Oreste di Eschilo a Mosul, capitale degli orrori jhadisti del Daesh dal 2014 al 2017? Gli ingredienti dell’orrore, della sistematica distruzione come per la Troia di Omero ad opera degli Achei, ci sono tutti così come la vendetta, l’odio, la punizione.

Questa l’impresa teatrale del quarantaduenne regista svizzero Milo Rau che per 3 giorni ha messo in scena al Teatro Argentina il suo “Orestes in Mosul” nell’ambito di Romaeuropa festival dopo aver debuttato proprio a Mosul dove ha girato i filmati, il raccolto di testimoni/attori, il tutto incastrato sul palcoscenico in un’ora e 40 minuti di spettacolo. Teatro e documentario, sei attori in scena e gli altri sullo schermo, voci, musica e immagini di una città che fu.

Un’opera corale? In un certo senso sì perché gli esterni, se vogliamo definirli così, sono stati girati nella ormai spettrale e devastata città di Mosul e in loco sono stati scelti gli attori, testimoni in continuo e serrato dialogo con quelli presenti sul palcoscenico in una sorprendente tecnica dialogica fra quelli che di fatto sono i due palcoscenici.

Johan Leysen che interpreta Agamennone, rientrato dopo 10 anni dalla guerra di Troia, partito sacrificando la figlia Ifigenia per propiziarsi gli dei, si è nel frattempo legato con Cassandra, la profetessa, suscitando il rancore della moglie Clitemnestra che ucciderà entrambe.

Un ciclo di odio e vendetta che culmina con il matricidio compiuto dal figlio Oreste che fuggirà ad Atene chiedendo il giudizio di quella assemblea di popolo che lo perdonerà.

Ma potranno mai essere perdonati i miliziani dell’Isis ed i loro collaboratori per le atrocità commesse? Che non ci sia perdono quando l’indole umana diviene ferina lo testimoni il filmato della giovane rapita da un miliziano cui ha dato due figli, relegata ora con migliaia di altre donne nei campi in condizioni disumane.

In questo senso di una tragedia dei nostri giorni (come tante altre che travagliano il mondo) si esalta la premonozine quasi profetica dei tragici greci sulla immutabilità della natura umana e della sua capacità di portare dolore e lutto, dove l’intervento degli dei viene sopraffatto dal Fato, dal destino di ogni umano.

Mosul per Mino Rau è solo la punta di un iceberg del male e della violenza sanguinaria diffusa, ma anche l’impossibilità di un giudizio di cosa sia giusto o sbagliato, come lui stesso afferma: «Quando si lavora con i rifugiati non esiste giusto o sbagliato. Anche nella tragedia abbiamo sempre due poli in opposizione e costante dialettica ed entrambe sono “giusti”».

Questo agnosticismo etico che era anche dei tragici greci mette lo spettatore con le spalle al muro della propria coscienza.

Giuliano Longo