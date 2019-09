Roma Metropolitane, si avvicina l’ipotesi liquidazione

Nei verbali del collegio sindacale di Roma Metropolitane portati ieri dai rappresentanti sindacali all’incontro con il Campidoglio, l’organo aziendale, in particolare nella riunione del 12 settembre, ha “preso atto degli inadempimenti del socio unico (Roma Capitale, ndr) e della gravissima situazione in atto”, sottolineando che “fin da giugno la societa’ si trova nella situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale”, per cui in assenza di ricapitalizzazione “si configurano le ipotesi di scioglimento previste dal codice civile”, vale a dire la liquidazione dell’azienda.

A causare la situazione di grave crisi della partecipata, si legge nei verbali del collegio, “la mancata liquidazione degli importi rivenienti dell’appalto linea B1 Jonio per un totale di 1,7 milioni”, uniti agli oltre 5,8 milioni di euro di importi scaduti e non pagati dal Campidoglio per attivita’ di progettazione, attuazione e costi a rimborso. Il collegio, inoltre, “ha dovuto purtroppo riscontrare che il socio a tutt’oggi non ha provveduto all’approvazione di alcun piano industriale”, che avrebbe contribuito alla riduzione dei costi del personale e della struttura rendendo l’azienda economicamente piu’ sostenibile. Oltre a disertare l’assemblea dei soci del 5 settembre.

Nel verbale della riunione del collegio dei sindaci del 27 agosto scorso, si legge poi che “nel corso di alcune riunioni il direttore del dipartimento Partecipate, Franco Giampaoletti, ed il capo staff dell’assessorato alla Citta’ in Movimento, Salvatore Romeo, hanno rappresentato alla societa’ un percorso attraverso il quale il deficit patrimoniale sopra evidenziato potrebbe essere sanato”. Compresa la cessione del ramo di azienda a Roma Servizi per la Mobilita’ (per un ricavo in oltre 3 milioni di euro), l’affidamento della progettazione definitiva della funivia Casalotti-Battistini e atrii ulteriori risparmi “non ben identificati”. Nonostante gli impegni, pero’, servirebbero “alcuni atti e provvedimenti che a tutt’oggi non sono stati in alcun modo concretizzati nonostante i numerosi solleciti inviati dalla societa’”. Ecco perche’ il collegio condanna “la perdurante inattivita’ del socio”, che “sta comportando ingenti danni patrimoniali all’azienda tali per cui quest’ultimo sta valutando le azioni da intraprendere”. Ultima chiamata per una ricapitalizzazione in extremis sara’ l’assemblea dei soci del 30 settembre: poi sara’ liquidazione.