L’ipotesi di portare a 2 euro il costo dei biglietti di bus e metro della capitale, e di applicare fortissimi rincari ai prezzi degli abbonamenti mensili e annuali, è follia allo stato puro. Lo afferma il Codacons, bocciando senza appello quanto previsto dal Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale.

“Di portare il costo del biglietto Atac a 2 euro non se ne parla neppure, ed è una ipotesi fuori discussione – afferma il presidente Carlo Rienzi – Considerato lo stato fatiscente del trasporto pubblico capitolino, con bus sporchi, costantemente in ritardo e sovraffollati, quando non vanno proprio a fuoco, e la situazione disastrosa delle metropolitane, con stazioni chiuse per mesi e mesi e il problema delle scale mobili ancora non risolto, i cittadini romani dovrebbero usufruire gratuitamente di tram, autobus e metro”.

“Per tale motivo se questa idea folle di portare il biglietto a 2 euro dovesse divenire realtà, siamo pronti ad una battaglia legale contro Regione e Campidoglio, e organizzeremo proteste portando in piazza tutti gli utenti del trasporto pubblico romano” – conclude Rienzi.