Rifiuti, Le Iene consegnano sacco della spazzatura alla Raggi

Incursione de ‘Le Iene’ al Binario F, lo

spazio Facebook di Roma dove questa mattina e’ intervenuta

Virginia Raggi, sindaca della citta’. La ‘iena’ Filippo Roma ha

voluto consegnare alla sindaca un grande sacco di spazzatura,

contestandole la cattiva amministrazione dei rifiuti. “Ama deve

ritirare, ma gli impianti devono raccogliere- ha risposto la

sindaca- dall’ordinanza della Regione Lazio molti impianti

continuano a non raccogliere l’immondizia. Il ciclo dei rifiuti

e’ complesso e funziona solo se tutti fanno il loro lavoro”.

La ‘iena’ ha poi denunciato una truffa che sarebbe messa in

atto da alcuni dipendenti Ama: “Abbiamo scoperto che gli autisti

dei furgoncini che vanno a raccogliere i rifiuti la notte

timbrano il cartellino, ma non raccolgono nulla”, ha dichiarato

Filippo Roma. La sindaca ha quindi invitato il giornalista in

Campidoglio, rendendosi disponibile a ricevere e visionare

eventuali videotestimonianze. “Se fosse vero sarei io la prima ad

andare in Procura e denunciare”, ha commentato.