Papa Francesco, Nek e Bocelli: visita a sorpresa alla Cittadella Cielo

Papa Francesco oggi ha visitato a sorpresa la “Cittadella Cielo” di Frosinone, struttura di accoglienza collegata alla comunita’ “Nuovi Orizzonti” fondata da Chiara Amirante nel 1993. Ad accompagnare il Pontefice c’era anche il cantante Andrea Bocelli. In questi giorni la “Cittadella Cielo” ospita i lavori del Consiglio centrale di “Nuovi Orizzonti”.

Il Papa, nel massimo riserbo, e’ arrivato di buon mattino a Frosinone per una visita privata alla “Cittadella Cielo”, la struttura di “Nuovi Orizzonti” che offre accoglienza e sostegno alle persone in difficolta’ attraverso case famiglia, centri di ascolto, gruppi di sostegno, corsi di formazione, laboratori, iniziative di aggregazione giovanile e di reinserimento nel mondo del lavoro. Da anni nella struttura si curano le ferite interiori di chi e’ finito nel tunnel della droga, della dipendenza, del gioco d’azzardo, della prostituzione e poi nella spirale dello scarto, dell’emarginazione sociale, del rifiuto anche da parte della propria famiglia.

Sono le 9.15 circa quando la Ford Focus blu con a bordo il Pontefice svolta per via Tommaso Landolfi: sono in pochi a saperlo, ma in poco tempo su internet fioccano filmati di passanti, mentre tante persone cominciano ad accalcarsi davanti ai cancelli della struttura sperando di poter almeno salutare il Pontefice. La visita, pur compiuta di martedi’, ha tutta l’aria di uno dei “Venerdi’ della Misericordia”, avviati da papa Bergoglio durante l’Anno santo straordinario.

Francesco, accolto con grande gioia da Chiara Amirante, ascolta le storie di cinque ospiti, i loro inferni personali fatti di droga, emarginazione, prostituzione e altre dipendenze, da cui hanno avuto la forza di risalire, trovando aiuto anche nella fede. E lo raccontano davanti a centinaia di altri compagni di strada, tra momenti di forte commozione. Il Papa celebra la messa, poi rimane a pranzo nella Comunita’. Tra i presenti anche l’altro cantante Nek. Al termine si intrattiene con tutti, saluta gli ospiti uno ad uno. Fino alle 16.00 quando, dopo quasi sette ore di visita, riparte per Roma.

La vicinanza di Francesco a Nuovi Orizzonti e’ forte e solida.

Appena l’8 giugno scorso in occasione dei 25 anni della Comunita’, il Papa telefono’ in diretta per gli auguri, invio’ una lettera e un videomessaggio per esprimere il suo affetto e l’incoraggiamento alle oltre tremila persone riunite per celebrare l’evento al Palazzetto dello Sport di Frosinone, nella Solennita’ di Pentecoste. Durante la telefonata, in particolare, saluto’ tutti i “Piccoli della Gioia”, nome con cui vengono chiamati i consacrati laici che mettono la loro vita a servizio della Comunita’.