Grottaferrata, si dimette l’assessore al Bilancio

La dottoressa Addolorata Prisco ha rassegnato formalmente con una comunicazione ufficiale al sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti le proprie dimissioni da assessore al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Grottaferrata.

“Il nuovo ruolo professionale che andrò a ricoprire di dirigente pubblico a cui sono stata chiamata con decorrenza immediata e urgente – scrive la dottoressa Prisco in una nota – rende di fatto incompatibile lo svolgimento dell’incarico di assessore che lascio con grande dispiacere. Non è stata, infatti, una decisione semplice ma di fatto non ho potuto fare diversamente essendomi trovata di fronte al bivio”.

“Ringrazio il Consiglio comunale, i colleghi della Giunta, gli uffici e tutti i cittadini di Grottaferrata che non hanno mai mancato di dimostrarmi la loro fiducia e stima. Mi hanno dato sempre la spinta per andare avanti rendendo ora questa scelta quanto mai difficile. Ho imparato ad apprezzare ed amare questo territorio e questa Amministrazione nella quale mi sono sentita come in famiglia”.

“Uno speciale ringraziamento – prosegue la Prisco – intendo rivolgerlo al sindaco, all’amico Luciano Andreotti. Scegliendo di darmi fiducia per ricoprire questo incarico mi ha dato la possibilità di fare questa bellissima esperienza e mi ha dato l’onore di affiancarlo nel ruolo di amministratore pubblico. Grazie di cuore sindaco; auguro a te e alla tua amministrazione grandi successi e grandi cose per Grottaferrata” conclude Prisco.

Il sindaco Luciano Andreotti ringrazia sentitamente la dottoressa Prisco “per l’ottimo lavoro svolto in piena sintonia con i colleghi della giunta e con il Consiglio comunale durante questi due intensi anni da assessore al Bilancio del Comune di Grottaferrata”.

“La dottoressa Prisco, da eccellente tecnica quale ella è in materia di gestione e programmazione dei conti della Pubblica Amministrazione, pur nel suo ruolo squisitamente politico, ha messo generosamente a disposizione della città le sue doti professionali, conferendo all’azione della nostra Amministrazione in materia di Bilancio, Patrimonio e Tributi uno slancio di autorevolezza, chiarezza e modernità apprezzato dall’intero arco delle forze politiche”.

“E’ mia intenzione, assieme ai colleghi della maggioranza che sostiene la nostra Amministrazione comunale proseguire con il ‘metodo Prisco’, individuando una personalità che in una materia sensibile e aggregante quale è quella del Bilancio comunale riesca a unire la comunità attorno a responsabilità inderogabili che è intenzione mia e di tutta l’Amministrazione continuare ad assolvere con la massima attenzione e il massimo rispetto di ogni regolamento, normativa e legge, senza tuttavia sacrificare in nome dei famigerati ‘decimali’ la visione aperta della città e della società grottaferratese, tanto nelle sue esigenze immediate quanto nelle aspettative future che abbiamo in mente”.

“Mi riservo in tal senso di comunicare nei tempi necessari il nome del nuovo assessore al Bilancio e al Patrimonio – conclude il sindaco – assumendo frattanto tra le responsabilità dirette del sindaco le funzioni fino ad delegate alla dottoressa Prisco”.