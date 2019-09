Controlli a Termini: raffica di multe e arresti

Quattro persone arrestate, altre 2 denunciate a piede libero e 28 sanzioni amministrative: e’ il bilancio dell’ennesima attivita’ di controllo scattata nell’area della stazione ferroviaria di Roma Termini e nelle vie limitrofe.

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante ha consentito di arrestare 4 pusher due cittadini senegalesi, uno della Sierra Leone e un ivoriano di eta’ compresa tra i 22 e i 39 anni, tutti nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti sorpresi in azione tra i viaggiatori in transito nello scalo. I

militari hanno sequestrato complessivamente decine di dosi di marijuana trovate in loro possesso e 570 euro, frutto della loro attivita’ illecita. Un altro spacciatore di ‘erba’, un ragazzo del Gambia di 28 anni nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato denunciato a piede libero dopo essere stato trovato in possesso di pochi grammi di stupefacente. Nei guai e’ finito anche un cittadino tunisino di 34 anni, nella Capitale senza fissa dimora e gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, denunciato a piede libero dai Carabinieri per non aver ottemperato ad un decreto di espulsione che gli era stato notificato dal Tribunale di Potenza. I Carabinieri, inoltre, hanno sanzionato amministrativamente, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per violazioni previste dal regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma ben 28 persone sorprese nell’area della Stazione Termini a bivaccare e a consumare bevande alcoliche in contenitori di vetro. L’ammontare delle sanzioni contestate e’ di 5.700 euro.