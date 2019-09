Bilancio Ama, torna l’allarme: la preoccupazione dei sindacati

“Ci riportano a un film gia’ visto con gli stessi protagonisti e le stesse scene di preoccupazione e di allarme. Ma stavolta qualcosa cambia nel copione, non piu’ rassicurazioni da parte di Roma Capitale bensi’ preoccupazioni e rallentamenti nei nuovi impegni presi a partire dal tavolo permanente sul decoro e pulizia della citta’ istituito in Campidoglio non meno di un mese e mezzo fa con i migliori auspici. Le notizie di questi giorni sul bilancio di Ama, che riportano il riaprirsi del conflitto tra il nuovo management dell’azienda e il dipartimento Partecipate di Roma Capitale, che dopo due riscritture del bilancio 2017 e 2 anni di attesa sta di nuovo rimettendo in campo i 18 milioni di crediti sulla operazione dei cimiteri capitolini, sono risuonate come messaggi di allarme tra i dipendenti e, dalle notizie di stampa che riportano il riaprirsi del conflitto e testimoniano quasi una rappresentanzione farsesca della questione”. Cosi’ in una nota Alessandro Bonfigli, coordinatore regionale responsabile Uiltrasporti.

“Insomma siamo di nuovo dentro un tunnel dove l’unica luce che vediamo e’ quella del treno che ci sta venendo addosso. Non solo non si e’ ancora chiuso il bilancio 2017- aggiunge il sindacalista- ma resta anche incerto quello del 2018, mentre nessun passo in avanti si e’ fatto sia nella presentazione del piano industriale anche a breve/medio raggio e sia nell’approvazione del piano assunzionale condiviso nel tavolo permanente in Campidoglio- spiega- Dove sta il gioco di squadra?

La nostra sensazione e’ che, dopo la chiusura traumatica del precedente cda nemmeno l’attuale, nonostante una grande voglia di fare in termini di programmi e azioni immediate da mettere in campo, stia ricevendo il supporto e sostegno necessario. Inoltre l’assessore Lemmetti continua nel suo percorso di marciare verso obiettivi senza coinvolgimento e senza partecipazione, praticamente un poker a carte coperte”.

“Stiamo per incontrare la presidente di Ama a cui abbiamo chiesto rassicurazioni certe in vista di giorni difficili che ci attendono, tenuto conto anche delle condizioni di lavoro ormai senza piu’ controllo. Ribadiamo sulla prosecuzione del percorso con Roma Capitale una battuta d’arresto grave, arricchita dall’assordante silenzio della sindaca dopo la nostra richiesta di incontro. Valuteremo ovviamente se ha ancora ragione proseguire l’esperienza della Cabina di regia o se non ci siano le condizioni per ritenerla esperienza conclusa” conclude la nota.